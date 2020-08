क्राउली-बटलर की रिकॉर्ड पार्टनरशिप के बाद पाकिस्तान पर एंडरसन का कहर

जाक क्राउली के करियर के पहले दोहरे शतक (267) और जोस बटलर (152) के साथ उनकी रिकॉर्ड साझेदारी की बदौलत इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में अपनी अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली. साउथेम्प्टन टेस्ट के दूसरे दिन मेजबान टीम ने शनिवार को 583/8 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित कर दी और पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट पर 24 रन करके अपना पलड़ा भारी रखा.

पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने पांचवें ओवर तक ही अपने दोनों सलामी बल्लेबाज शान मसूद (04) और आबिद अली (01) के विकेट गंवा दिए. बाबर आजम भी 11 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटे. तीनों विकेट तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (13 रन पर तीन विकेट) की झोली में गए. एंडरसन 596 विकेट पूरे कर चुके हैं, वह अपने 600 विकेट से महज 4 विकेट दूर हैं.

शान मसूद (04) को तीसरे ओवर में एंडरसन ने एलबीडब्ल्यू किया. एंडरसन ने अपने अगले ओवर में आबिद को भी स्लिप में डोम सिब्ले के हाथों कैच कराके पाकिस्तान का स्कोर दो विकेट पर 11 रन किया. स्टार बल्लेबाज बाबर 26 गेंदों की अपनी पारी के दौरान सहज दिखे, लेकिन एंडरसन ने दिन की अंतिम गेंद पर उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया. दिन का खेल खत्म होने पर कप्तान अजहर अली चार रन बनाकर खेल रहे थे. पाकिस्तान की टीम अब भी 559 रन से पीछे है, जबकि उसके सात विकेट शेष हैं.

इससे पहले क्राउली ने कामचलाऊ स्पिनर अशद शफीक की गेंद पर स्टंप आउट होने से पहले 393 गेंदों की अपनी पारी में 34 चौके और एक छक्के की मदद से 267 रन बनाए.

A superb innings comes to an end!



How impressed have you been with Mohammad Rizwan's wicket-keeping in this series? 🧤pic.twitter.com/ZKWFQb4F4k