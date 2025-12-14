scorecardresearch
 
IND vs SA: क्यों बदला जा रहा प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर? तिलक वर्मा ने बताई वजह

तिलक वर्मा ने स्पष्ट किया कि टी20I में भारतीय टीम ने ओपनर्स को छोड़कर सभी बल्लेबाजों के लिए लचीला बल्लेबाजी क्रम अपनाया है. उन्होंने अक्षर पटेल को ऊपर भेजने के फैसले और कोच गौतम गंभीर की रणनीति का समर्थन करते हुए कहा कि टीम हित सर्वोपरि है और सभी खिलाड़ी किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं.

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी तिलक वर्मा (Photo: ITG)
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच धर्मसाला में होने वाले तीसरे टी20 मैच से पहले तिलक वर्मा ने कहा है कि भारतीय टीम ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में परिस्थितियों के मुताबिक ढलने के लिए लचीला बल्लेबाजी दृष्टिकोण अपनाया है. 11 दिसंबर को भारत ने अक्षर पटेल को नंबर तीन पर प्रमोट किया था, लेकिन वह एक रन प्रति गेंद की दर से 21 रन ही बना सके. मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे मुकाबले में भारत को 51 रन से हार का सामना करना पड़ा, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने पांच मैचों की सीरीज़ 1–1 से बराबर कर ली.

214 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 19.1 ओवर में 162 रन पर सिमट गई. इसके बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर की आलोचना हुई कि उन्होंने अनावश्यक बदलावों के जरिए बल्लेबाजी क्रम में छेड़छाड़ की.

भारत अब रविवार को धर्मशाला में खेले जाने वाले तीसरे टी20I में बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगा. गुरुवार को हार के बावजूद 34 गेंदों में 62 रन की पारी खेलने वाले तिलक वर्मा ने गंभीर के फैसलों का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि ओपनर्स को छोड़कर, खुद उनके सहित बाकी सभी बल्लेबाज किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं.

यह भी पढ़ें: 'अनुशासन' में अर्शदीप का ब्रेक फेल, गिल का बल्ला गुल, सूर्या अस्त... हार के लिए गंभीर क्या अकेले दोषी?

तिलक ने किया गंभीर का समर्थन

प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिलक ने कहा, 'ओपनर्स के अलावा हर कोई फ्लेक्सिबल है. मैं नंबर 3, 4, 5 या 6 जहां भी टीम चाहे बल्लेबाजी के लिए तैयार हूं. सभी जानते हैं कि बल्लेबाजी क्रम लचीला है.'

कहीं भी बल्लेबाजी के लिए तैयार

तिलक ने मुल्लांपुर में अक्षर पटेल को ऊपर भेजने के फैसले का भी समर्थन किया. उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल बारबाडोस के ब्रिजटाउन में खेले गए पुरुष टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अक्षर ने नंबर पांच पर प्रमोशन मिलने के बाद 31 गेंदों में 47 रन की अहम पारी खेली थी.

उन्होंने कहा कि ओपनर्स के अलावा सभी बल्लेबाज इस मानसिकता के साथ मैदान में उतरते हैं कि मैच की स्थिति के अनुसार उन्हें किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करनी पड़ सकती है.

यह भी पढ़ें: IND Vs SA 1st T20I: बुमराह-हार्दिक का 'शतक', तिलक बने हजारी...कटक टी-20 में भारत की रिकॉर्डतोड़ जीत

तिलक ने आगे कहा, 'यह पूरी तरह से स्थिति पर निर्भर करता है. आपने वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल के साथ यह देखा है. वह ऊपर आए और अच्छा प्रदर्शन किया. कभी-कभी एक मैच खराब हो जाता है. उस समय टीम के लिए जो सबसे सही लगता है, वही किया जाता है. कोई भी अपनी व्यक्तिगत पोज़िशन के बारे में नहीं सोचता. मैंने साफ कहा है कि मैं टीम के लिए कहीं भी बल्लेबाजी को तैयार हूं और सभी खिलाड़ी इसी सोच के साथ खेलते हैं.'

कैसा है धर्मशाला में भारत का रिकॉर्ड

धर्मशाला में भारत का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है. 2015 में यहां भारत को प्रोटियाज़ के खिलाफ अपना एकमात्र टी20I हारना पड़ा था. हालांकि, इस मैदान पर भारत का कुल रिकॉर्ड 2–1 का है. जहां उसने 2022 में श्रीलंका को दो बार हराया था. 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला गया एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था.
 

