India vs New Zealand Series: टी20 सीरीज में भारतीय टीम का तूफान, 11 सीरीज से नहीं हारे, अब न्यूजीलैंड की बारी

India vs New Zealand Series: रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपने घर में न्यूजीलैंड को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है. अब हार्दिक पंड्या की कप्तानी में टीम इंडिया को अपने ही घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. इसका आगाज आज (27 जनवरी) होगा.

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच रांची में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा. भारतीय टीम का पिछले कुछ सालों में टी20 मैचों में तूफानी प्रदर्शन रहा है.

जुलाई 2021 के बाद से भारतीय टीम नहीं हारी

भारतीय टीम ने पिछली 11 द्विपक्षीय टी20 सीरीज में से एक में भी हार नहीं झेली है. इस दौरान 10 सीरीज में जीत दर्ज की है, जबकि एक सीरीज बराबरी पर खत्म हुई थी. टीम इंडिया को आखिरी बार जुलाई 2021 में हार झेलनी पड़ी थी. तब श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम 1-2 से टी20 सीरीज हारी थी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने अब तक 7 द्विपक्षीय टी20 सीरीज खेली हैं, जिनमें से तीन में उसे हार झेलनी पड़ी है. जबकि 4 द्विपक्षीय टी20 सीरीज में टीम इंडिया को जीत मिली है. इस बार दोनों टीमों के बीच 8वीं द्विपक्षीय टी20 सीरीज खेली जा रही है.

इंडिया Vs न्यूजीलैंड द्विपक्षीय टी20 सीरीज रिकॉर्ड

कुल सीरीज: 7

भारत जीता: 4

न्यूजीलैंड जीता: 3

Hello Ranchi 👋



We are here for the #INDvNZ T20I series opener 👏 👏#TeamIndia | @mastercardindia pic.twitter.com/iJ4uSi8Syv