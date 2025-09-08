एशिया कप में रोहित शर्मा को मिस करेगी टीम इंडिया? कैफ ने टीम सेलेक्शन पर उठाए सवाल

भारत के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि टीम इंडिया को एशिया कप 2025 में रोहित शर्मा की रणनीति की कमी खलेगी. भारत अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगा और खिताब बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगा. टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाली भारतीय टीम में तीन ऑलराउंडर (अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा और हार्दिक पंड्या) थे, जिससे बल्लेबाज़ी में गहराई और गेंदबाज़ी में मजबूती आई थी.
लेकिन एशिया कप की मौजूदा टीम में सिर्फ दो ऑलराउंडर (हार्दिक और अक्षर) हैं, जिससे नई विजेता रणनीति ढूंढनी होगी. कैफ़ ने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर की कमी टीम को खलेगी.
मुख्य चयनकर्ता अजित आगरकर ने स्क्वॉड का ऐलान करते हुए कहा कि तीन स्पिनर पहले से टीम में हैं, इसलिए रिंकू सिंह को जगह दी गई और वॉशिंगटन सुंदर को स्टैंडबाय में रखा गया. उन्होंने कहा, "अगर 16 खिलाड़ियों की जगह होती तो शायद सुंदर टीम में शामिल होते."
चैंपियंस ट्रॉफी का क्या था समीकरण
भारत ने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पांच स्पिन विकल्प चुने थे और पिछले तीन मैचों में चार को खिलाया था. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एशिया कप में टीम इंडिया स्पिन विकल्पों का कैसे इस्तेमाल करती है, क्योंकि एक बार फिर स्पिन अहम भूमिका निभा सकता है.
एशिया कप के लिए भारतीय टीम का स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा.
स्टैंडबाय खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल.