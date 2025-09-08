scorecardresearch
 

Feedback

एशिया कप में रोहित शर्मा को मिस करेगी टीम इंडिया? कैफ ने टीम सेलेक्शन पर उठाए सवाल

मोहम्मद कैफ़ का मानना है कि एशिया कप 2025 में भारत को रोहित शर्मा की विजेता रणनीति की कमी खलेगी. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में तीन ऑलराउंडर होने से टीम को संतुलन मिला, लेकिन अब केवल हार्दिक और अक्षर मौजूद हैं. वॉशिंगटन सुंदर की गैरमौजूदगी से टीम नई रणनीति खोजने को मजबूर होगी.

Advertisement
X
टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा.
टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा.

भारत के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि टीम इंडिया को एशिया कप 2025 में रोहित शर्मा की रणनीति की कमी खलेगी. भारत अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगा और खिताब बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगा. टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाली भारतीय टीम में तीन ऑलराउंडर (अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा और हार्दिक पंड्या) थे, जिससे बल्लेबाज़ी में गहराई और गेंदबाज़ी में मजबूती आई थी. 

लेकिन एशिया कप की मौजूदा टीम में सिर्फ दो ऑलराउंडर (हार्दिक और अक्षर) हैं, जिससे नई विजेता रणनीति ढूंढनी होगी. कैफ़ ने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर की कमी टीम को खलेगी.

यह भी पढ़ें: शुभमन गिल से लेकर रहमानुल्लाह गुरबाज तक... एशिया कप में गेमचेंजर साबित हो सकते हैं ये 5 धुरंधर

सम्बंधित ख़बरें

Dinesh Karthik
'धोनी ने मुझे गिरगिट बनने पर मजबूर किया...', दिनेश कार्तिक ने खोले टीम इंडिया के कई राज 
ind vs pak
'हम पूरी तरह तैयार...', भारत-पाक मैच से पहले सलमान आगा ने बताई पाकिस्तान की प्लानिंग 
Suryakumar Yadav
'जब कप्तान होते हैं तो बल्लेबाजी में दम नहीं दिखता...', सूर्या पर इस दिग्गज ने उठाए सवाल 
India captain Suryakumar Yadav is with Arshdeep Singh and others during the T20 International match between India and England
'UAE को हल्के में न ले टीम इंडिया...' वर्ल्ड चैम्पियन कोच ने सूर्या ब्रिगेड को चेताया 
एशिया कप 2025 कमेंटेटर्स लिस्ट: वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान और अन्य
वीरेंद्र सहवाग से लेकर इरफान पठान तक... Asia Cup 2025 में ये दिग्गज करेंगे कमेंट्री 

मुख्य चयनकर्ता अजित आगरकर ने स्क्वॉड का ऐलान करते हुए कहा कि तीन स्पिनर पहले से टीम में हैं, इसलिए रिंकू सिंह को जगह दी गई और वॉशिंगटन सुंदर को स्टैंडबाय में रखा गया. उन्होंने कहा, "अगर 16 खिलाड़ियों की जगह होती तो शायद सुंदर टीम में शामिल होते."

चैंपियंस ट्रॉफी का क्या था समीकरण

भारत ने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पांच स्पिन विकल्प चुने थे और पिछले तीन मैचों में चार को खिलाया था. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एशिया कप में टीम इंडिया स्पिन विकल्पों का कैसे इस्तेमाल करती है, क्योंकि एक बार फिर स्पिन अहम भूमिका निभा सकता है.

यह भी पढ़ें: शुभमन गिल से लेकर रहमानुल्लाह गुरबाज तक... एशिया कप में गेमचेंजर साबित हो सकते हैं ये 5 धुरंधर

Advertisement

एशिया कप के लिए भारतीय टीम का स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा.

स्टैंडबाय खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement