IND vs ENG T20 World Cup: इन 5 फैक्टर के दम पर सेमीफाइनल में इंग्लैंड को पीट सकता है भारत!

IND vs ENG T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में आज (10 नवंबर) को दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. इस मुकाबले में टीम इंडिया और इंग्लैंड आमने-सामने होंगे. यह मैच एडिलेड ओवल में भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा.

इंग्लिश टीम के कैप्टन जोस बटलर और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पास अपनी टीमों को फाइनल का टिकट दिलाने का सुनहरा मौका है. जो भी टीम ये मैच जीतेगी, उसका फाइनल मैच 13 नवंबर को मेलबर्न में पाकिस्तान से होगा. टीम इंडिया के पास 5 ऐसे फैक्टर हैं, जिसके दम पर इंग्लैंड को हराया जा सकता है. आइए जानते हैं इनके बारे में...

कोहली और सूर्या की फॉर्म

इन दिनों विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव जबरदस्त फॉर्म में हैं. इस टी20 वर्ल्ड कप सीजन में कोहली ने अब तक सबसे ज्यादा 246 रन बना दिए हैं. सबसे ज्यादा रनों की लिस्ट में सूर्यकुमार तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 225 रन जड़े हैं. इन दोनों ने ही अब तक बराबर 3-3 फिफ्टी जमाई हैं. यदि इन दोनों का बल्ला चला, तो इंग्लैंड को एकतरफा हार भी मिल सकती है.

ओपनिंग में कप्तान रोहित शर्मा अभी अच्छी फॉर्म में नहीं हैं. जबकि केएल राहुल ने अपनी लय हासिल कर ली है. यदि इन दोनों का बल्ला भी चलता है. तो भारतीय टीम को लिए सोने पर सुहागा होगा. साथ ही इंग्लैंड के लिए ये डबल मार हो जाएगी.

पावर प्ले में दबाव बनाकर

तेज गेंदबाजी में भारतीय टीम की कमान अनुभवी भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी के साथ अर्शदीप सिंह संभाल रहे हैं. पावरप्ले में भुवी और अर्शदीप ने कमाल का प्रदर्शन किया है. उन्होंने पावरप्ले में पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर किया. यदि इंग्लैंड के खिलाफ भी ऐसा ही कमाल होता है, तो फिर जीत आसान होगी, क्योंकि इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर इस टूर्नामेंट में कमजोर नजर आया है.

