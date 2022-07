IND vs ENG 2nd ODI: रोहित शर्मा को पिच ने 'धोखा' दिया, हार के बाद कहा- हालत देखकर चौंक गया था

IND vs ENG 2nd ODI: इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स वनडे मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. जो टीम पर भारी पड़ा और आखिर में 100 रनों के अंतर से बड़ी हार झेलनी पड़ी. रोहित ने पिच को देखकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन उन्हें 'धोखा' मिला.

यह बात मैच हारने के बाद खुद रोहित शर्मा ने स्वीकार की है. उन्होंने हार का जिम्मेदार अपने बल्लेबाजों को तो बताया, लेकिन साथ में कहा कि उन्हें पिच से भी धोखा मिला है. रोहित ने कहा कि उन्होंने जिस तरह का अंदाजा लगाया था, उसके उलट हुआ और दूसरी पारी में पिच की हालत देखकर वह खुद चौंक गए थे.

'खराब बल्लेबाजी के कारण मैच गंवा दिया'

मैच के बाद रोहित ने कहा, 'हमने मैच में शानदार गेंदबाजी के साथ शुरुआत की थी. बीच में मोईन अली और डेविड विली ने पार्टनरशिप कर मैच बनाया. इसका मतलब ऐसा नहीं की टारगेट हासिल करने लायक नहीं था, लेकिन हमने खराब बल्लेबाजी कर मैच गंवा दिया. मैच में हमें कैच भी पकड़ने चाहिए थे. इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं.'

रोहित ने कहा, 'मैं पिच को देखकर चौंक गया गया था. इसे देखकर लग रहा था कि यह पिच मैच आगे बढ़ने के साथ बेहतर होती जाएगी, लेकिन वह और भी मुश्किल हो गई. इस तरह की टीम के खिलाफ उतरने के लिए आपके पास 5 बेस्ट बॉलर और एक ऑलराउंडर की जरूरत होती है. इससे निचला क्रम बढ़ गया.'

