T20 वर्ल्ड कप का एंथम जारी, देखें कोहली और पोलार्ड का अवतार

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल एंथम तथा प्रचार अभियान से जुड़ी फिल्म भी जारी की. इसमें भारतीय दिग्गज विराट कोहली और वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड सहित कुछ खिलाड़ियों के अवतार दिखाई देंगे.

टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से ओमान और यूएई में शुरू होगा. फाइनल 14 नवंबर को दुबई में खेला जाएगा. बॉलीवुड के संगीत निर्देशक अमित त्रिवेदी के संगीत निर्देशन में तैयार एनिमिनेटेड फिल्म में दुनिया भर में टी20 के युवा प्रशंसकों तथा खेल के कुछ नामी दिग्गजों को शामिल किया गया है.

