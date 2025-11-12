scorecardresearch
 

रोहित शर्मा के भी घरेलू क्रिकेट खेलने पर गहराया सस्पेंस, MCA अधिकारी के बयान ने बढ़ाई चिंता

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि नहीं की है. MCA अधिकारी ने बताया कि उन्हें कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. यह टूर्नामेंट 25 दिसंबर से 18 जनवरी तक चार शहरों में खेला जाएगा. बीसीसीआई ने रोहित और कोहली दोनों से कहा है कि घरेलू क्रिकेट में खेलना जरूरी है.

आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप पर काबिज हैं रोहित शर्मा (Photo: ITG)
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अभी तक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को आगामी विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी उपलब्धता के बारे में सूचित नहीं किया है. यह टूर्नामेंट भारत का प्रमुख घरेलू 50 ओवर प्रारूप है. यह प्रतियोगिता 25 दिसंबर से 18 जनवरी तक अहमदाबाद, राजकोट, जयपुर और बेंगलुरु में खेली जाएगी. नॉकआउट मैचों का आयोजन बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किया जाएगा.

PTI से बात करते हुए MCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि बोर्ड को अब तक रोहित की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. अधिकारी ने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक कोई संवाद नहीं हुआ है.

पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं कि रोहित शर्मा ने मुंबई के लिए टूर्नामेंट में खेलने की इच्छा जताई है, जबकि विराट कोहली का दिल्ली की ओर से खेलना अभी तय नहीं है.

BCCI ने दिया है अल्टीमेटम

सूत्रों के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दोनों वरिष्ठ खिलाड़ियों को सूचित किया है कि भविष्य में वनडे चयन के लिए उन्हें घरेलू टूर्नामेंट में भाग लेना जरूरी होगा. रोहित ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. दूसरे मैच में 73 रन और तीसरे मैच में नाबाद 121 रन बनाकर उन्होंने अपनी लय बरकरार रखी. भारत भले ही सीरीज 1–2 से हार गया हो, लेकिन रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.

रोहित कर रहे जमकर प्रैक्टिस

इस बीच, रोहित मुंबई में BKC (बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स) स्थित MCA के प्रशिक्षण केंद्र में नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं. युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भी दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले उनके साथ कुछ अभ्यास सत्रों में हिस्सा लिया था.

रोहित और कोहली दोनों ने टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन वे 30 नवंबर से रांची में शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत की टीम का हिस्सा रहने की उम्मीद है. बाकी दो मैच रायपुर (3 दिसंबर) और विशाखापत्तनम (6 दिसंबर) में खेले जाएंगे.

वनडे रैंकिंग में टॉप पर रोहित

ICC ODI रैंकिंग में रोहित शर्मा 781 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं, जबकि विराट कोहली ने अपनी 74 रनों की पारी के साथ वापसी की है. शुभमन गिल चौथे स्थान पर हैं, जिससे भारत की बल्लेबाजी वर्चस्व बरकरार है.
 

