Team India: सूर्या या कोहली? हार्दिक के एक्सपेरिमेंट ने टीम इंडिया को 'फंसाया', अब नंबर-3 पर कौन उतरेगा

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में मिली हार ने भारतीय क्रिकेट को पूरी तरह से झकझोर दिया. यही वजह है कि टूर्नामेंट के बाद से ही टी-20 फॉर्मेट में बदलाव की मांग की जा रही है. कप्तान से लेकर ओपनर तक और टी-20 फॉर्मेट को खेलने के तरीके को बदलने की भी मांग हो रही है, ऐसे में हार्दिक पंड्या की अगुवाई में टीम इंडिया न्यूजीलैंड पहुंची तो इसे प्रयोग से जुड़ा एक मौका माना गया.

रविवार को दूसरे टी-20 मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 65 रनों से मात दी. यहां कप्तान हार्दिक पंड्या का पहला प्रयोग देखने को मिला, जो सफल साबित हुआ. साल 2022 में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सूर्यकुमार यादव को नंबर-3 पर भेजा गया, उन्होंने इसका फायदा उठाया और सिर्फ 51 बॉल में 111 रनों की पारी खेली.

हार्दिक का यह प्रयोग टीम इंडिया की टेंशन भी बढ़ा सकता है क्योंकि रेगुलर तौर पर विराट कोहली ही नंबर-3 पर खेलते हैं. ऐसे में अगर विराट कोहली की वापसी होती है तब टीम इंडिया के लिए नंबर-3 पर कौन उतरेगा, सूर्यकुमार यादव या फिर विराट कोहली.

