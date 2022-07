IND Vs WI 1st T20: कप्तान रोहित शर्मा ने चौंका दिया, ऋषभ पंत नहीं सूर्यकुमार यादव संग ओपनिंग पर आए लेकिन...

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टीम इंडिया ने पहले टी-20 मैच में हर किसी को हैरान कर दिया. कप्तान रोहित शर्मा ने यहां टॉस हारा और वेस्टइंडीज़ ने टीम इंडिया को पहले बैटिंग के लिए बुलाया. ईशान किशन टीम में नहीं थे, ऐसे में हर किसी को लगा कि रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत ओपनिंग करने के लिए आएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ.



टीम इंडिया की बैटिंग जब शुरू हुई, तब कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने के लिए सूर्यकुमार यादव आए. सूर्या अभी तक नंबर-3 या नंबर-4 पर ही खेल रहे थे, लेकिन यहां कप्तान रोहित शर्मा ने हर किसी को हैरान कर दिया.



कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने आए सूर्यकुमार यादव ने 16 बॉल में 24 रनों की पारी खेली. सूर्यकुमार यादव ने इस दौरान 3 चौके और एक छक्का भी लगाया. लेकिन पांचवें ओवर में ही वह अपना विकेट गंवा बैठे और अकील हुसैन को बड़ी सफलता हासिल हुई. रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव के बीच 4.4 ओवर में 44 रनों की साझेदारी हुई.



कप्तान रोहित शर्मा ने फैन्स को चौंकाया और इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हुए. फैन्स को भी लग रहा था कि इस बार भी ऋषभ पंत ही ओपनिंग करने के लिए आएंगे, लेकिन जब सूर्यकुमार यादव आए तो हर कोई कन्फ्यूज़ हो गया.

It's Rohit and Surya who are opening today 🤝 Let's get a good start boys 🤞 #WIvIND

It's not Rohit Sharma and Rishabh Pant but it's the Mumbai India duo



Rohit Sharma and Surya Kumar Yadav opening for India in 1st T20I#WIvIND#WIvsIND pic.twitter.com/1SLrKPyhIO