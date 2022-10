Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार यादव ने तहस-नहस की अफ्रीका की बॉलिंग, 22 बॉल में ठोके 61 रन, बना डाले कई रिकॉर्ड

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे टी-20 मैच में तबाही मचा दी. सूर्या ने यहां सिर्फ 18 बॉल में अर्धशतक पूरा किया, जो टी-20 इंटरनेशनल में भारत के लिए संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है. सूर्यकुमार यादव ने इस एक पारी में कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए, जिसके लिए बल्लेबाज सपने देखते हैं. सूर्या की दमदार पारी ने ही भारत की जीत की नींव रखी थी.

सूर्यकुमार यादव ने गुवाहाटी टी-20 में 61 रनों की पारी खेली और अंत में रनआउट हुए. सूर्यकुमार यादव ने अपनी इस पारी में सिर्फ 22 बॉल खेलीं, जिसमें 5 चौके और 5 ही छक्के शामिल रहे. सूर्यकुमार यादव ने इस दौरान करीब 280 के स्ट्राइक रेट से रन बरसाए.



पारी के 19वें ओवर में विराट कोहली के साथ हुए एक कन्फ्यूजन की वजह से सूर्यकुमार यादव रनआउट हो गए और उनकी एक शानदार पारी का खराब अंत हुआ. हालांकि, तबतक सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया के लिए कमाल कर चुके थे.



टी-20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज़ अर्धशतक

• युवराज सिंह- 12 बॉल (2007)

• केएल राहुल- 18 बॉल (2021)

• सूर्यकुमार यादव- 18 बॉल (2022)

• गौतम गंभीर- 19 बॉल (2009)

• युवराज सिंह- 20 बॉल (2007)

• युवराज सिंह- 20 बॉल (2009)

1000 runs and counting in T20Is for @surya_14kumar 💥💥



He is the third fastest Indian batter to achieve this feat.#TeamIndia pic.twitter.com/aDOSNWu2zv