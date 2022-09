Suryakumar Yadav: 20वें ओवर में 26 रन...सूर्यकुमार यादव ने बना दिया बड़ा रिकॉर्ड, सबको पछाड़ा

हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ 31 अगस्त को एशिया कप के मुकाबले में सूर्यकुमार यादव की आंधी देखने को मिली. पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत धीमी थी, लेकिन सूर्यकुमार कुमार यादव ने सिर्फ 26 बॉल में 68 रनों की पारी खेली और विरोधी टीम को पस्त कर दिया. असली कमाल तब हुआ जब पारी के आखिरी ओवर में सूर्या ने अकेले ही 26 रन लूट लिए.



टी-20 क्रिकेट में यह एक रिकॉर्ड है, सूर्यकुमार यादव अब 20वें ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. उन्होंने इस ओवर में चार छक्के और एक डबल लिया था, इसी बड़े ओवर के दमपर भारत 192 के आंकड़े को छू पाया.



सूर्यकुमार यादव ने आखिरी ओवर में 26 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले 20वें ओवर में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दीपक चाहर के नाम था, जिन्होंने 19 रन बनाए थे. जबकि सूर्यकुमार यादव भी एक बार आखिरी ओवर में 19 रन बना चुके हैं.

He came. He hit. He made us #BelieveInBlue with a 5⃣0⃣.



How many 💙💙 for #SuryakumarYadav's ⚡️ knock?



DP World #AsiaCup2022 #AsiaCupT20 #TeamIndia #INDvHK pic.twitter.com/NSFrEqrbWV