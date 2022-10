Slowest Day in Test History: पाकिस्तान में हुआ एक ऐसा टेस्ट... पूरे दिन छाई सुस्ती, बना सबसे छोटा स्कोर

Slowest Day in Test History: क्रिकेट जगत में टेस्ट का जो मजा है, वह एक अलग ही अहसास होता है. विकेट बचाकर खेलना और धीमे-धीमे पारी को आगे बढ़ाना. लीड लेना और बड़ा टारगेट देना. मगर कई बार विकेट बचाने और पारी बनाने के चक्कर में रनरेट काफी स्लो हो जाता है. क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा भी टेस्ट मैच हुआ है, जब पहले ही दिन काफी सुस्ती छा गई थी. साथ ही यह टेस्ट क्रिकेट का सबसे स्लोएस्ट-डे के रूप में दर्ज हो गया. इस दिन सबसे कम 95 रन ही बन सके थे. बता दें कि यह मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच कराची के नेशनल स्टेडियम में 11 अक्टूबर 1956 से खेला गया था.

66 साल पहले कराची में बना था ये रिकॉर्ड

मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और यह फैसला एकदम गलत साबित हुआ. मेहमान कंगारू टीम पहले ही दिन अपनी पहली पारी में 80 रनों पर ढेर हो गई थी. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 53.1 ओवर बल्लेबाजी की थी.

पाकिस्तान के लिए तेज गेंदबाज फजल महमूद और खान महमूद ने ही गेंदबाजी की थी. किसी तीसरे बॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ी थी. फजल महमूद ने 27 ओवरों में 34 रन देकर 6 विकेट झटके थे. जबकि खान महमूद ने 26.1 ओवरों में 43 रन देकर 4 विकेट लिए थे.

इसके बाद पाकिस्तानी टीम बैटिंग के लिए उतरी तो पहले दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट गंवाकर 15 रन ही बनाए थे. इस तरह मैच के पहले दिन कुल 95 रन (ऑस्ट्रेलिया 80 और पाकिस्तान 15/2 ) ही बन सके थे. मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 69 रनों का टारगेट दिया था. फिर आखिर में यह मैच पाकिस्तान ने 9 विकेट से जीत लिया था.

टेस्ट क्रिकेट में किसी एक दिन सबसे कम रनों का रिकॉर्ड

95 रन - ऑस्ट्रेलिया (80) vs पाकिस्तान (15/2) - कराची टेस्ट - 1956

104 रन - ऑस्ट्रेलिया vs पाकिस्तान (104/5) - कराची टेस्ट - 1959

106 रन - इंग्लैंड (92/2 से 198 तक) vs ऑस्ट्रेलिया - ब्रिस्बेन टेस्ट - 1958-59

दूसरा सबसे छोटे स्कोर का रिकॉर्ड भी कराची के नाम

टेस्ट मैच के किसी एक दिन में सबसे कम स्कोर का दूसरा रिकॉर्ड भी कराची के नेशनल स्टेडियम के ही नाम दर्ज है. 1956 के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम 1959-60 में एक बार फिर पाकिस्तान दौरे पर आई थी. तब कराची में फिर एक टेस्ट मैच खेला गया था. इस मैच में एक दिन में दूसरा सबसे कम 104 रनों का रिकॉर्ड बना था. इस मैच में यह सारे रन पाकिस्तान टीम ने ही मैच के चौथे दिन बनाए थे.