Shubman Gill India vs New Zealand Match: अब टी-20 में भी गिल ने मचाया गदर, ताबड़तोड़ शतक से कीवी गेंदबाजों के छुड़ाए पसीने

Shubman Gill India vs New Zealand Match: भारतीय टीम के स्टार युवा ओपनर शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई. अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले में गिल ने ओपनिंग में आकर अपनी वनडे क्रिकेट वाली फॉर्म दिखाई, जिससे न्यूजीलैंड के गेंदबाज परेशान नजर आए.

भारतीय टीम को पारी के दूसरे ओवर में 7 रन पर पहला झटका लगा था. ईशान किशन 3 बॉल पर एक रन बनाकर LBW आउट हुए. मगर इसके बाद शुभमन गिल ने राहुल त्रिपाठी बैटिंग के साथ मिलकर पारी को संभाला और ताबड़तोड़ अंदाज में फिफ्टी लगाई. इसके बाद इस पारी को शतक में भी बदल दिया.

गिल ने जड़ा ताबड़तोड़ शतक

त्रिपाठी भी 22 बॉल पर 44 रन बनाकर आउट हो गए थे. मगर गिल का बल्ला बिल्कुल भी नहीं रुका. गिल का यह छठा टी20 इंटरनेशनल मैच है, जिसमें उनकी यह बेस्ट पारी है. इससे पहले उनकी बेस्ट पारी 46 रनों की थी. न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने 63 बॉल पर 126 रनों की आतिशी पारी खेली.

Stat Alert 🚨- Shubman Gill now has the highest individual score by an Indian in T20Is 💪👏 #TeamIndia pic.twitter.com/8cNZdcPIpF

अपनी इस पारी के दौरान शुभमन गिल ने 7 छक्के और 12 चौके जमाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा. गिल की आतिशी पारी के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड में आ गए और दिग्गजों समेत कई फैन्स उनके कायल हो गए हैं.

Into the night sky & out of the park 🔥🔥@ShubmanGill is dealing in sixes 💥#TeamIndia | #INDvNZ | @mastercardindia pic.twitter.com/OuMivnJXRw