Shubman Gill: शुभमन गिल ने मनाया सेलेक्शन का जश्न, 57 बॉल में ठोके 126 रन, उड़ाए 9 छक्के

टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को न्यूजीलैंड और बांग्लादेश दौरे के लिए टीम में चुना गया है. सोमवार को टीम का ऐलान हुआ और मंगलवार को शुभमन गिल ने एक बड़ा धमाका कर दिया. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शुभमन गिल ने धमाकेदार सेंचुरी जड़ी और टीम इंडिया में सेलेक्शन का जश्न मनाया.



पंजाब की ओर से खेलने वाले शुभमन गिल ने यहां 57 बॉल में 126 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 11 चौके, 9 छक्के जमाए. शुभमन ने अपनी पारी में 229 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. यह पारी इसलिए भी स्पेशल हो जाती है, क्योंकि पंजाब ने एक वक्त पर 10 रन के स्कोर पर दो विकेट खो दिए थे और उसके बाद शुभमन ने दमदार पारी खेलकर अपनी टीम को संकट से बाहर निकाला.



शुभमन गिल की दमदार पारी के दमपर पंजाब ने कर्नाटक के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 225 का स्कोर बनाया. शुभमन गिल के अलावा अनमोलप्रीत सिंह ने 59 रनों की पारी खेली. दोनों ने साथ मिलकर 82 बॉल में 151 रनों की साझेदारी भी की.



गौरतलब है कि शुभमन गिल ने टीम इंडिया में पहले टेस्ट टीम में एंट्री ली थी, उसके बाद वह टी-20 और वनडे टीम में आए. वह लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि वह टीम इंडिया के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने को तैयार हैं और किसी भी पॉजिशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. ऐसे में अपनी तरफ से वह दावेदारी मज़बूत कर रहे हैं.

