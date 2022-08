India-Pakistan: ‘नहीं जानता था सचिन तेंदुलकर कौन हैं..’, शोएब अख्तर का चौंकाने वाला खुलासा

भारत और पाकिस्तान की टीमें 28 अगस्त को एशिया कप के मुकाबले में आमने-सामने होंगी. टी-20 फॉर्मेट में होने वाले इस मैच में दोनों टीमों की जंग देखने के लिए फैन्स उत्सुक हैं. इस बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ शोएब अख्तर ने एक किस्सा सुनाया है, जो भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को लेकर है.



पूर्व पाकिस्तानी बॉलर शोएब अख्तर ने स्टार स्पोर्स् के एक शो में बताया है कि उन्हें नहीं पता था कि सचिन तेंदुलकर कौन हैं और उनका रुतबा क्या है. हर्षा भोगले से बातचीत में शोएब अख्तर ने बताया कि सकलैन मुश्तैक ने मुझे बताया कि सचिन तेंदुलकर दुनिया का बहुत बड़ा बल्लेबाज है.

#CricketLegends: A speedster who redefined #GreatestRivalry with the 🇮🇳 batters!



Check out the chat between @shoaib100mph & @bhogleharsha as we gear up for #INDvPAK at the Asia Cup!#BelieveInBlue | #AsiaCup2022 | Aug 28, 6 PM | Star Sports & Disney+Hotstar pic.twitter.com/a30MX1xJrO