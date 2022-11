India vs New Zealand ODI: लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की जमकर धुलाई, चहल-अर्शदीप भी बेबस... टॉम लैथम ने ऐसे जिताया कीवी टीम को मैच

India vs New Zealand ODI: न्यूजीलैंड दौरे पर शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई. तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. कीवी टीम ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुलाई की और 17 गेंदें बाकी रहते ही मैच अपने नाम कर लिया.

टीम इंडिया की इस करारी शिकस्त का बड़ा कारण उसकी लचर गेंदबाजी रही है. इसमें तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की सबसे ज्यादा धुलाई हुई है. न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज टॉम लैथम ने शार्दुल के एक ही ओवर में 25 रन जड़ दिए थे. फैन्स ने भारतीय गेंदबाज को लॉर्ड शार्दुल की उपाधि दी है, मगर इस मैच में उनका ऐसा कोई जादू नहीं चल सका.

लैथम ने शार्दुल के ओवर में की जमकर धुलाई

शार्दुल के इस ओवर के बाद भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड पर जो दबाव बनाया था, वह एकदम हट गया था. दरअसल, शार्दुल ने कीवी टीम की पारी के 40वें ओवर में यह रन लुटाए थे. इस ओवर में टॉम लैथम ने शार्दुल की गेंदों पर एक छक्का और फिर 4 चौके जमाए. इसी ओवर में लैथम ने अपना शतक भी पूरा किया था.

एक ही ओवर में लैथम ने टीम पर से दबाव हटाया

इससे पहले तक न्यूजीलैंड टीम ने 39 ओवरों में 3 विकेट पर 216 रन बनाए थे. यहां से उसे जीतने के लिए 11 ओवरों में 89 रनों की जरूरत थी. ऐसे में टीम पर थोड़ा तो दबाव था. मगर शार्दुल के ओवर ने यह दबाव भी हटा दिया था.

