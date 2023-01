Rishabh Pant: 'वो तो फाइटर है...', फैन ने ऋषभ पंत पर पूछा सवाल तो शाहरुख खान ने दिया ये जवाब

टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट के बाद रिकवरी मोड में हैं और अब उन्हें देहरादून से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है. 30 दिसंबर 2022 को दिल्ली से रूड़की जाते हुए ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट हुआ था, अब उनका इलाज मुंबई के अस्पताल में होगा. ऋषभ के लिए क्रिकेट फैन्स दुआ कर रहे हैं, साथ ही कई सुपरस्टार भी उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं.



बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने भी ऋषभ पंत को लेकर बयान दिया है. बुधवार को ट्विटर पर जब शाहरुख खान फैन्स के सवालों का जवाब दे रहे थे, इसी दौरान उनसे ऋषभ पंत को लेकर सवाल हुआ. फैन ने कहा कि ऋषभ पंत के लिए शुभकामनाएं भेजें.

शाहरुख खान ने इसपर कहा कि इंशाल्लाह, वो जल्द ही ठीक होंगे. ऋषभ एक फाइटर हैं और वह काफी सख्त हैं. टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर के लिए शाहरुख खान का यह जवाब क्रिकेट फैन्स को सोशल मीडिया पर भा गया और यह ट्वीट वायरल हो गया.

Inshaallah he will be well soon. He is a fighter and a very tough guy. https://t.co/Z0aiecasPo