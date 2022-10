Shaheen Afridi and Babar Azam: पाकिस्तानी गेंदबाज ने पहले पैर तोड़ा, फिर अफगानी प्लेयर का हाल जानने पहुंचे शाहीन-बाबर

Shaheen Afridi and Babar Azam: पाकिस्तान टीम के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में आगाज से पहले सभी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है. चोट के बाद वापसी करते हुए शाहीन ने वॉर्म-अप मैच में घातक गेंदबाजी की. उन्होंने अपनी तेज यॉर्कर से अफगानिस्तानी ओपनर रहमानुल्ला गुरबाज के पैर का अंगूठा तोड़ दिया था.

यह बात बुधवार (19 अक्टूबर) की थी. चोटिल गुरबाज को पीठ पर उठाकर मैदान के बाहर ले जाना पड़ा था. हालांकि मैच के बाद शाहीन और पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में जाकर गुरबाज का हालचाल जाना. तब गुरबाज के पैर पर पट्टी बंधी थी.

शाहीन, बाबर और गुरबाज के फोटोज वायरल

मैच के बाद कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. इसमें देखा जा सकता है कि शाहीन आफरीदी और बाबर आजम अफगानी टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे हैं. यहां जाकर उन्होंने गुरबाज से बात की और उनका हालचाल जाना. फोटोज देखकर ऐसा लग रहा जैसे बाबर और शाहीन ने सॉरी भी बोला होगा.

बता दें कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच भारत के खिलाफ ही 23 अक्टूबर को मेलबर्न में खेलना है. यह मुकाबला दीपावली से ठीक एक दिन पहले मेलबर्न में खेला जाएगा. इस बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों अलग-अलग ग्रुप में हैं.

Shaheen Shah Afridi and Babar Azam with Rahmanullah Gurbaz after the game.



The Afghanistan opener injured his foot after a toe-crushing Shaheen yorker.#PAKvAFG | #T20WorldCup pic.twitter.com/puKJDMhpUV