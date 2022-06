Sanju Samson: संजू सैमसन का IPL के बाद टीम इंडिया में धमाल, टी-20 वर्ल्ड कप की दावेदारी मजबूत!

Sanju Samson: भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बैटर संजू सैमसन ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है. संजू को आयरलैंड दौरे के लिए टीम में चुना गया था. पहले मैच में मौका नहीं मिला, पर दूसरे मैच में ऋतुराज गायकवाड़ के अनफिट होने पर संजू को मौका दिया गया.

संजू ने इस मौके को भुनाया और ताबड़तोड़ अंदाज में फिफ्टी जड़ दी. संजू को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे यानी आखिरी मैच में ओपनिंग भेजा गया था. यहां उन्होंने आते ही आतिशी अंदाज में शुरुआत की और 42 बॉल पर 77 रनों की पारी खेलकर रुके.

वर्ल्ड कप के लिए संजू की मजबूत दावेदारी

संजू ने अपनी पारी में 4 छक्के और 9 चौके जमाए. इस पारी में संजू का स्ट्राइक रेट 183.33 का रहा. संजू सैमसन ने अपनी इस पारी के दम पर इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए मजबूत दावेदारी ठोक दी है. यह वर्ल्ड कप इसी साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेला जाएगा. टूर्नामेंट 16 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसका फाइनल मुकाबला 13 नवंबर को खेला जाएगा.

आईपीएल 2022 सीजन में भी चला था बल्ला

संजू सैमसन के लिए इस बार का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन भी शानदार रहा था. राजस्थान रॉयल्स (RR) की कप्तानी करते हुए संजू ने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया था. जहां हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन्स (GT) से हार मिली थी. संजू ने आईपीएल 2022 सीजन में 17 मैच खेले, जिसमें 28.63 की औसत से शानदार 458 रन बनाए थे.

