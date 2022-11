Sanju Samson Team India: 'BCCI क्या कर रहा है...', संजू सैमसन को प्लेइंग-11 से बाहर करने पर भड़के फैन्स

भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला गया. यह मुकाबला बारिश से प्रभावित रहा, हालांकि न्यूजीलैंड ने यहां टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया था. टीम इंडिया ने इस मैच के लिए प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए थे, जिसको लेकर फैन्स का गुस्सा फूट गया. क्योंकि टीम इंडिया ने संजू सैमसन को प्लेइंग-11 से बाहर किया था.

संजू सैमसन को मौका देने के लिए लगातार फैन्स आवाज उठाते हैं, अक्सर उन्हें मौका मिलता है लेकिन एक लंबे ब्रेक के बाद. क्योंकि तब सीनियर प्लेयर खेल रहे होते हैं, इसके अलावा उनका चयन भी लगातार टीम में नहीं होता है.

#SanjuSamson is dropped in one game in overseas condition. Last game was average of Sanju but how a player can proved himself entirely in just one game.i am speechless 😔😔😔 pic.twitter.com/N8Nh2Q08nm — Chetan Choudhary 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@ChetanC75495924) November 27, 2022

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए, शार्दुल ठाकुर और संजू सैमसन को प्लेइंग-11 से बाहर किया गया. जबकि उनकी जगह दीपक चाहर, दीपक हुड्डा की एंट्री हुई. साफ है कि दीपक हुड्डा को उनके बॉलिंग ऑप्शन की वजह से तव्वजो दी गई है.

• संजू सैमसन का वनडे रिकॉर्ड: 11 मैच, 10 पारियां, 330 रन, 66 औसत

• वनडे में संजू सैमसन की पारियां: 46, 12, 54, 6*, 43*, 15, 86*, 30*, 2*, 36

Dropped from Bangaldesh series. Haven't given opportunity in t20 matches.. Performed decently in the first odi. Then again dropped 🥲. Shame on Indian team management!!indian team is not the platform for pant to find his form. He should go and play domestic.. 🙏#SanjuSamson pic.twitter.com/0qiE8v4jfa — Navaneeth (@Navanee31078282) November 27, 2022

Cricket craze gonna end here. Thanks to BCCI. from viru, yuvi to msd to sanju samson. Sanju is a victim of favourism running in bcci. Until it is stopped, I won't be watching any matches of team india. Replacing inform batsman is ridiculous. No more tweets🤐🤐🤐 #SanjuSamson pic.twitter.com/cCfxMz8uMX — ADARSH J S (@never_give_u_p_) November 27, 2022

हालांकि संजू सैमसन के फैन्स सेलेक्शन से खफा दिखे और टॉस के कुछ ही देर में यह ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया. फैन्स ने बीसीसीआई पर जानबूझकर संजू सैमसन के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया, साथ ही वनडे क्रिकेट में उनके रिकॉर्ड का हवाला दिया. फैन्स ने लिखा कि संजू सैमसन बीसीसीआई के लिए आसान टारगेट हैं. फैन्स ने लिखा कि एक मैच के बाद ही संजू को ड्रॉप कर दिया गया है, बीसीसीआई क्या कर रहा है.

दूसरे वनडे में दोनों टीमों की प्लेइंग-11:

भारत की प्लेइंग-11: शिखर धवन (कप्तान), शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, दीपक चाहर, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11: फिन एलेन, डेवॉन कॉन्वे, केन विलियमसन (कप्तान), डिरेल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल, मैट हैनरी, टिम साउदी, लॉकी फर्ग्युसन