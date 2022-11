Team India: बंदे में है दम! ऋतुराज, राहुल और रियान का धमाल, बनेंगे सीनियर्स के लिए खतरा?

साल 2023 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए अभी से मंथन शुरू हो गया है. एक साल से भी कम का वक्त बचा है और अलग-अलग सीरीज़ में कई खिलाड़ी आजमाए जा रहे हैं. लेकिन वर्ल्ड कप के पूल में आने के लिए कई खिलाड़ियों ने दावा भी ठोकना शुरू कर दिया है, जिनमें से एक युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ हैं.



विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 50 ओवर के भीतर दोहरा शतक जड़ दिया. कमाल की बात तो ये रही कि इस पारी में ऋतुराज ने एक ही ओवर में 7 छक्के जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. ऋतुराज ने ना सिर्फ इस पारी बल्कि पिछले कुछ वक्त में घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाए हैं, ऐसे में वह टीम इंडिया के लिए भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं.

क्लिक करें: ऋतुराज गायकवाड़ का धमाका, एक ओवर में जड़े 7 छक्के, यूपी के खिलाफ बनाया तूफानी दोहरा शतक



घरेलू क्रिकेट में ऋतुराज का कमाल



ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेले गए क्वार्टरफाइनल मैच में महाराष्ट्र की ओर से 220 रनों की पारी खेली. 159 बॉल में ऋतुराज ने 220 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 16 छक्के शामिल रहे. लिस्ट-ए क्रिकेट में ऋतुराज का रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने 58 की औसत से 3758 रन बनाए हैं, इनमें 13 सेंचुरी शामिल हैं.



लिस्ट-ए के अपने पिछले तीन मैच में ऋतुराज गायकवाड़ 1 दोहरा शतक, 1 शतक जड़ चुके हैं. कुछ दिन पहले ही उन्होंने टी-20 मैच में भी एक सेंचुरी जड़ी थी. इंडियन प्रीमियर लीग में उनके दमदार प्रदर्शन के दमपर वह टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर चुके हैं. अभी तक 25 साल के ऋतुराज ने भारत के लिए 1 वनडे, 9 टी-20 मैच खेले हैं.

6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,6⃣nb,6⃣,6⃣



Ruturaj Gaikwad smashes 4⃣3⃣ runs in one over! 🔥🔥



Follow the match ▶️ https://t.co/cIJsS7QVxK…#MAHvUP | #VijayHazareTrophy | #QF2 | @mastercardindia pic.twitter.com/j0CvsWZeES