Daria Kurdel: युद्ध का कहर, रूसी गोलीबारी में 20 साल की यूक्रेनी डांस प्लेयर की मौत

रूस और यूक्रेन के बीच चल रह युद्ध अभी तक जारी है. पिछले दो-तीन महीने से लगातार तबाही का मंजर फैला हुआ है और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इस बीच एक दुख भरी खबर भी आई है, रूस द्वारा की गई गोलीबारी में यूक्रेन की डांसस्पोर्ट चैम्पियन की मौत हो गई है.

द कीव इंडिपेंडेंट द्वारा जानकारी के मुताबिक, यूक्रेन के Kryvyi Rih में स्पोर्ट डांस चैम्पियन Daria Kurdel रूस की शेलिंग में मौत हो गई है. 9 जुलाई को रूस द्वारा इस इलाके में एयरस्ट्राइक की गई थी, इसी दौरान डारिया घायल हो गई थीं. बाद में उनकी मौत हो गई.

⚡️ Russian shelling kills Ukrainian dancesport champion Daria Kurdel in Kryvyi Rih.



The 20-year-old died from a shrapnel wound after a Russian airstrike that hit a residential building on July 9.



Photo: Ukrainska Pravda. pic.twitter.com/2aqYCADEaI