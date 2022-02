Rohit Sharma, IND vs WI: ‘वाइड किधर दे रहा है यार’, जब मैदान पर भड़के कैप्टन रोहित शर्मा, Video

Rohit Sharma, IND vs WI: कोलकाता में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेले गए पहले टी-20 मैच में जीत हासिल कर टीम इंडिया ने सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. सिर्फ 158 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 6 विकेट से इस मुकाबले को जीता. टीम इंडिया जब फील्डिंग कर रही थी, उस वक्त रिव्यू को लेकर कन्फ्यूजन हुआ था.

इसी दौरान कप्तान रोहित शर्मा अंपायर के एक फैसले पर हैरान रह गए, रोहित का यही रिएक्शन सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ. रोहित शर्मा अपने ही अंदाज में बोल पड़े, ‘ये वाइड किधर दे रहा है यार’.



दरअसल, रवि बिश्नोई की बॉल पर चेज़ के पास बॉल निकली, तब अपील हुई और टीम इंडिया रिव्यू लेने के लिए तैयार थी. रोहित शर्मा जैसे ही रिव्यू लेने जाने लगे तभी अंपायर ने इसे वाइड करार दे दिया, ऐसे में रोहित शर्मा के मुंह से ये शब्द निकले.

Everyone sure that the ball touched either the pad or bat..Umpire calls it a wide:



Rohit Sharma: "Arre ye wide kidhar se de raha yaar" 🤣#INDvWI