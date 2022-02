Rohit Sharma, Ind Vs Wi 3rd T20: तीसरे T-20 में फेल हो गया रोहित का IPL फॉर्मूला! फैन्स भी हुए हैरान

भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच तीसरा टी-20 मुकाबला कोलकाता में खेला गया. टीम इंडिया ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की. लेकिन टॉस के वक्त कप्तान रोहित शर्मा के एक फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया. इस मैच में रोहित शर्मा ओपनिंग करने नहीं आए और ऋतुराज गायकवाड़-ईशान किशन की युवा जोड़ी को भेजा.

रोहित शर्मा का आईपीएल फॉर्मूला

विराट कोहली, ऋषभ पंत के टीम से बाहर होने की वजह से रोहित शर्मा के पास प्रयोग करने का मौका था. ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री हुई, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ऋतुराज-ईशान की जोड़ी ही ओपनिंग करने आएगी. ये आईपीएल वाला ही फॉर्मूला है, क्योंकि दोनों खिलाड़ी अपनी-अपनी टीम के लिए ओपनिंग करते हैं.

ईशान किशन मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग की भूमिका निभा चुके हैं, जबकि वहां रोहित शर्मा नंबर-4 पर खेलते आए हैं. वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ ने तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ओपनिंग करके पिछले सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए थे.

हालांकि, इस मैच में रोहित शर्मा का ये फॉर्मूला चल नहीं पाया. क्योंकि सिर्फ तीसरे ओवर में ही ऋतुराज गायकवाड़ (4 रन) अपना विकेट गंवा बैठे. उनके बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर भी (25 रन) ताबड़तोड़ पारी के बाद आउट हो गए. वहीं, ईशान किशन इस मैच में 34 रन ही बना पाए. ऐसे में टीम इंडिया के 66 के स्कोर पर ही टॉप 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे.

Superb from Captain Rohit Sharma. He given his opening slot to a youngster Ruturaj Gaikwad and tried a youngster player. Well done, Captain.

कप्तान रोहित ने सभी को चौंकाया

टीम इंडिया का फुल टाइम कप्तान बनने के बाद रोहित शर्मा का हर फॉर्मूला हिट साबित हुआ है. ऐसे में अब जब रोहित ने ओपनिंग को लेकर टॉस में ऐलान किया तो फैन्स भी हैरान थे. क्योंकि किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी.

Rohit Sharma always plays at opening position uno. 🤡



How dare Virat shift him to No. 3 against NZ in an important match in T20 World Cup?



Some people still can't digest that it was a collective decision. 🤦‍♂️