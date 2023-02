Ind Vs Aus: 'हम पैनिक कर गए थे…', रोहित ने बताया कैसे एक बातचीत ने पूरे मैच को पलट दिया

दिल्ली टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ था, तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 61/1 था और भारतीय स्पिनर्स के आगे कंगारू टीम के बल्लेबाज रनों की बरसात कर रहे थे. दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ और ऐसा लगा कि यह मैच खुल गया है और ऑस्ट्रेलिया इसे फंसा भी सकता है. सिर्फ फैन्स या क्रिकेट पंडित ही नहीं भारतीय क्रिकेट टीम भी ऐसा ही सोच रही थी.



कप्तान रोहित शर्मा ने दिल्ली टेस्ट के बाद स्वीकारा कि उस वक्त हम पैनिक मोड में आ गए थे, लेकिन दिन खत्म हुआ तो हमने फिर से मंथन किया और यहां पर ही ऐसी बातचीत हुई जिसने टीम इंडिया की तीसरे दिन की रणनीति को तय कर दिया और इसी ने मैच को पूरी तरह से पलट दिया.

रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा, ‘कई बार आपको चीज़ों को सिम्पल रखना होता है, जो कुछ हो रहा है उसे और उलझाने की जरूरत नहीं होती है. जब बीते दिन ऑस्ट्रेलिया 12 ओवर में ही 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना चुका था और 5 रन प्रति रन बना रहा था. तब ऐसा लग रहा था कि हम पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार फील्ड में बदलाव कर रहे थे.

