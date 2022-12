IND vs BAN 1st ODI: 'हमने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन...', बांग्लादेश से कैसे हारी टीम इंडिया, रोहित ने बताई वजह

IND vs BAN 1st ODI: रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम की बांग्लादेश दौरे पर शुरुआत अच्छी नहीं हुई. तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले ही मुकाबले में टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी. ढाका में खेला गया यह मैच काफी रोमांचक रहा, जिसमें मेहदी हसन मिराज की तूफानी पारी के बदौलत बांग्लादेश ने एक विकेट से जीत दर्ज की.

मैच में भारतीय टीम ने सिर्फ 187 रनों का ही टारगेट दिया था. इसके बावजूद टीम इंडिया ने बांग्लादेश को पस्त कर दिया था. मेजबान ने एक समय 136 रनों पर ही 9 विकेट गंवा दिए थे. टीम इंडिया को एक विकेट की तलाश थी, लेकिन मेहदी हसन ने नाबाद 38 रन बनाकर मैच ही पलट दिया.

रोहित ने बल्लेबाजों को बताया जिम्मेदार

हार के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बड़ा बयान आया है. उन्होंने हार के लिए अपने बल्लेबाजों को ही जिम्मेदार बताया है. उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ने गेंदबाजी तो शानदार की थी, लेकिन बैटिंग में ही दमदार प्रदर्शन नहीं कर सके. यदि 25-30 रन और बना लिए होते, तो आज मैच का नतीजा कुछ और ही होता. रोहित ने माना कि भारतीय टीम को 240-250 रनों का टारगेट सेट करना था.

Things went right down to the wire but it was Bangladesh who won the first ODI.#TeamIndia will look to bounce back in the second ODI of the series 👍 #BANvIND



