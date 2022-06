Rishabh Pant: ऋषभ पंत ने टीम इंडिया के खिलाफ ही जड़ी फिफ्टी, स्कूप शॉट पर छक्का देख फैन्स भी हैरान, VIDEO

भारतीय विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में पूरी तरह फ्लॉप रहे थे. इस सीरीज में उन्होंने सिर्फ 58 रन ही बनाए थे, इसके बाद उनकी जमकर आलोचना होने लगी थी. मगर अब वॉर्मअप मैच में फिफ्टी जड़कर पंत ने आलोचकों को करारा जवाब दिया है.

दरअसल, इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम एक वॉर्मअप मैच खेल रही है. यह मुकाबला इंग्लिश क्लब लिसेस्टरशायर के खिलाफ हो रहा है. मैच में सभी भारतीयों को मौका मिल सके, इसके लिए चार प्लेयर लिसेस्टर की टीम से खेल रहे हैं.

छक्का लगाकर पंत ने फिफ्टी पूरी की

इन प्लेयर्स में ऋषभ पंत भी हैं. उन्होंने मैच के दूसरे दिन यानी (शुक्रवार) को अपनी ही भारतीय टीम के खिलाफ फिफ्टी लगाई. पंत ने 87 बॉल पर 76 रनों की पारी खेली. इस दौरान पंत ने एक छक्का और 14 चौके लगाए. यह एक छक्का पंत ने उमेश यादव की बॉल पर स्कूप-फ्लिक्स शॉट के साथ लगाया. पंत का यह शॉट देख फैन्स भी हैरान रह गए और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

शमी की बॉल पर भी चौका जमाया

पंत ने उमेश यादव की इस बॉल पर छक्का लगाकर अपनी फिफ्टी पूरी की. पंत जब 45 रन पर खेल रहे थे, तब उन्होंने यह छक्का जड़ा था. इतना ही नहीं, पंत ने उमेश के अलावा मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दूल ठाकुर और रवींद्र जडे़जा के खिलाफ भी रन बनाए. पंत ने शमी की बॉल पर कवर ड्राइव से शानदार चौका लगाया.

दूसरी पारी में भारतीय टीम को 82 रनों की बढ़त

रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली पारी में 8 विकेट पर 246 रन बनाए और पारी घोषित कर दी. इसके बाद लिसेस्टरशायर टीम को 244 रनों पर ही समेट दिया. इस तरह टीम इंडिया ने पहली पारी में दो रनों की बढ़त हासिल की थी. मैच में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने दूसरी पारी में एक विकेट पर 80 रन बनाए. हनुमा विहारी (9) और श्रीकर भरत (31) नाबाद हैं.

