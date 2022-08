Rishabh Pant Dropped Ind vs Pak: पाकिस्तान के खिलाफ ऋषभ पंत बाहर क्यों? रोहित शर्मा के फैसले पर भड़के फैन्स, गौतम गंभीर ने भी पूछे सवाल

एशिया कप-2022 में भारत और पाकिस्तान की टीमें अपना पहला मुकाबला खेल रही हैं. रविवार को दोनों के बीच दुबई में जंग हुई तो टीम इंडिया ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया. कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी, लेकिन जब उन्होंने प्लेइंग-11 का ऐलान किया तब हर कोई हैरान हो गया. क्योंकि विकेटकीपर ऋषभ पंत को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली.



पिछले एक-दो साल में ऋषभ पंत टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक रहे हैं, उसके बावजूद टी-20 टीम में उन्हें जगह ना मिलना हर किसी को हैरान कर गया. टी-20 वर्ल्डकप की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया ने जब यह फैसला लिया, तब फैन्स भी सोशल मीडिया पर हैरान नज़र आए.



कुछ फैन्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि टीम इंडिया टी-20 वर्ल्डकप की कैसी तैयारी कर रही है, ऋषभ पंत बाहर करना किसका फैसला था. जबकि कुछ फैन्स ने सवाल उठाया कि आखिर दिनेश कार्तिक को ऋषभ पंत से ऊपर तवज्जो क्यों दी जा रही है, जबकि ऋषभ टीम का भविष्य हैं.



सिर्फ फैन्स ही नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स ने भी इस फैसले पर सवाल खड़े किए. कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्वीट कर लिखा कि ऋषभ पंत को टीम से बाहर करना एक बड़ा फैसला है, वो भी तब जब आप टी-20 वर्ल्डकप के हिसाब से बैटिंग लाइनअप तैयार कर रहे हो. यह ये भी दर्शाता है कि कैसे टीम इंडिया दिनेश कार्तिक के फिनिशर रोल को भुनाना चाहती है.

Pant is not playing today pic.twitter.com/q0qgAO4oIs — Riya (@justmessyy) August 28, 2022

With WC only few months away DK over pant is drastic move ?! — Thomas (@Peaky_Punter) August 28, 2022

Rishabh pant not in the XI... Seriously...

Why always he has to sacrifice?

Not done... It will not be good for his confidence@vikrantgupta73@rawatrahul9#asksportstak — Nitish Rastogi (@rastogi_nitish) August 28, 2022



टीम इंडिया के पूर्व प्लेयर गौतम गंभीर ने कहा कि ऋषभ पंत का प्लेइंग-11 में ना होना चौंकाने वाला था, शायद उनको कोई दिक्कत होगी. वरना आप किसी तरह उनको बाहर नहीं कर सकते हैं. जबकि पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा कि टी-20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत ने अभी तक कोई चौंकाने वाला प्रदर्शन नहीं किया है.

Leaving out Rishabh Pant is a huge call and a sign towards the favoured line-up at the T20 World Cup. It is also an acknowledgement of how India want to play with DK as a power finisher. Don't be surprised to see Jadeja at no 5 today, though. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) August 28, 2022

क्यों बाहर हुए ऋषभ पंत?

टेस्ट क्रिकेट में भले ही ऋषभ पंत का रिकॉर्ड शानदार रहा हो, लेकिन टी-20 में वह टीम इंडिया के लिए कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं. 54 मैच में 25 से भी कम की औसत और सिर्फ 800 के करीब रन ऋषभ पंत के लिए जगह नहीं बचा पाए. वहीं दूसरी तरफ दिनेश कार्तिक पिछले कुछ वक्त से बेहतरीन फॉर्म में हैं और एक फिनिशर के तौर पर सामने निकलकर आए हैं.

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, आवेश खान.