Rishabh Pant: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने निभाया अपना वादा, पंत की जान बचाने वाले 'देवदूत' हुए सम्मानित

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पिछले साल सड़क एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पंत का पहले देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में हुआ था. फिर उन्हें बेहतर इलाज के लिए मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था. इसी महीने कोकिलाबेन हॉस्पिटल में पंत की सर्जरी भी हुई थी.

पंत के साथ हादसा उस समय हुआ था जब वह अपनी मां से मिलने रुड़की जा रहे थे. पंत की मर्सिडीज कार दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई थी जिसके बाद उसमें आग लग गई. पंत को कार से बाहर निकालने में हरियाणा रोडवेज के बस चालक सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत ने अहम भूमिका निभाई थी. दोनों की बहादुरी का ही नतीजा था कि पंत इस भयावह हादसे के दौरान मौत के मुंह से निकल पाए.

अब हरियाणा रोडवेज के बस चालक सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया है. सुशील की पत्नी ऋतु और परमजीत के पिता सुरेश कुमार ने उनकी ओर से यह सम्मान प्राप्त किया. इसके साथ ही सीएम धामी ने रजत कुमार और नीशु कुमार को भी नवाजा.

#WATCH | Uttarakhand CM PS Dhami felicitated Haryana Roadways driver Sushil Kumar,conductor Paramjeet &2 others-Nishu & Rajat who helped cricketer Rishabh Pant after his accident on Dec 30.



Sushil's wife Ritu & Paramjeet's father Suresh Kumar received the honour on their behalf. pic.twitter.com/C4xT003VUb