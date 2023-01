Ravindra Jadeja IND vs AUS Series: रवींद्र जडेजा ने दिखाया भौकाल, टेस्ट सीरीज से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को छूटेगा पसीना

Ravindra Jadeja IND vs AUS Series: भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने चोट के बाद दमदार वापसी की है. घुटने में चोट के कारण जडेजा करीब पांच महीने से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे. मगर अब वह ठीक होकर लौटे हैं और उन्होंने घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन किया है.

बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज को लेकर शुरुआती दो मुकाबलों के लिए पहले ही स्क्वॉड घोषित कर दी है. जिसमें जडेजा को भी शामिल किया गया है. मगर जडेजा ने इस सीरीज से पहले रणजी मैच खेलना पसंद किया, ताकि पुरानी फॉर्म वापस हासिल कर सकें.

जडेजा ने मैच में झटके 8 विकेट

जडेजा ने सौराष्ट्र के लिए खेलते हुए तमिलनाडु के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन कर अपना भौकाल दिखाया. स्पिन ऑलराउंडर जडेजा सौराष्ट्र टीम के कप्तान हैं. उन्होंने इस मैच की पहली पारी में एक विकेट लिया, लेकिन दूसरी पारी में 53 रन देकर 7 विकेट अपने नाम किए. ऐसे में पैट कमिंस की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम इस प्रदर्शन को देखेगी, जो उनका भी पसीना छूट जाएगा.

जडेजा ने रणजी मैच की पहली पारी में 15 रन बनाए. मैच में सौराष्ट्र टीम को 266 रनों का टारगेट मिला है. इसके जवाब में टीम ने मैच के तीसरे दिन 1 विकेट गंवाकर 4 रन बना दिए. अब आखिरी दिन 262 रनों की जरूरत है और जडेजा की दूसरी पारी में बैटिंग आना बाकी है.

Super treat to fans watching the fantastic bowling by Jaddu 👏 Picked wicket in first over#Anbuden #Jadeja @imjadeja

⚡ pic.twitter.com/I4C2TVViva