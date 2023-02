Ind Vs Aus: रवींद्र जडेजा ने इमरान खान को पछाड़ा, रविचंद्रन अश्विन भी छाए... ऐसे लड़खड़ाया ऑस्ट्रेलिया

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन यह उसके लिए गलत साबित हुआ. क्योंकि रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की जोड़ी ने एक बार फिर अपना कमाल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया फ्लॉप हो गया.

रविचंद्रन अश्विन ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने 100 टेस्ट विकेट पूरे किए, वहीं रवींद्र जडेजा ने अपने टेस्ट करियर के 250 विकेट पूरे किए. दोनों का यह रिकॉर्ड काफी स्पेशल है. खासकर तब जब यह टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो रहा है.

रविचंद्रन अश्विन के नाम खास रिकॉर्ड

हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में अपने 450 विकेट पूरे करने वाले रविचंद्रन अश्विन ने एक और रिकॉर्ड बनाया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं, ऐसा करने वाले वह दूसरे भारतीय बॉलर बने हैं. भारत की ओर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड पूर्व कप्तान अनिल कुंबले के नाम है.

बनाम ऑस्ट्रेलिया-

• अनिल कुंबले- 20 टेस्ट, 111 विकेट, 30.32 औसत

• रविचंद्रन अश्विन- 20 टेस्ट, 100 विकेट, 29.38 औसत

• हरभजन सिंह- 18 टेस्ट, 95 विकेट, 29.95 औसत

Milestone 🚨 - @imjadeja becomes the fastest Indian and second fastest in world cricket to 250 Test wickets and 2500 Test runs 🫡🫡#INDvAUS pic.twitter.com/FjpuOuFbOK — BCCI (@BCCI) February 17, 2023

रवींद्र जडेजा ने इमरान खान को पछाड़ा

रॉकस्टार रवींद्र जडेजा ने भी इस टेस्ट मैच में बड़ा कमाल किया, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 250 विकेट पूरे कर लिए हैं. उनके नाम टेस्ट में 2500 रन और 250 विकेट हैं, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम मैच में ऐसा करने वाले रवींद्र जडेजा अब दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं. इयान बॉथम ने 55 टेस्ट में ये उपलब्धि हासिल की थी, जबकि रवींद्र जडेजा को 62 मैच लगे हैं. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान ने ऐसा 64 मैच में किया था.

Ravindra Jadeja is the quickest asian and second quickest in history to have complete 2500+ runs and 250+ wickets in Test cricket - One of the greatest ever! pic.twitter.com/7i4GBJmgFi — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) February 17, 2023

दिल्ली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद शमी ने बॉलिंग की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में स्पिन अटैक ने मोर्चा संभाल लिया. भारत चार टेस्ट मैच की इस सीरीज़ में 1-0 से आगे चल रहा है.