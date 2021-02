पीएम मोदी ने हेलिकॉप्टर से देखा चेन्नई टेस्ट मैच, ट्वीट की तस्वीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चेन्नई का दौरा किया. चेन्नई पहुंचते ही पीएम का हेलिकॉप्टर जब एमए चिदंबरम स्टेडियम के करीब से गुजरा तो उन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट मैच का नजारा देखा. प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर स्टेडियम की तस्वीर साझा की है.

पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि आसमान से इस रोमांचक मुकाबले का दृश्य देखा. आपको बता दें कि चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पहली पारी में 329 रन बनाए.

ओपनर रोहित शर्मा ने शानदार 161 रनों की पारी खेली. उपकप्तान अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत ने भी अर्धशतक ठोका. जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 134 रनों पर आउट हो गई. स्पिनर आर अश्विन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए.

Caught a fleeting view of an interesting test match in Chennai. 🏏 🇮🇳 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/3fqWCgywhk