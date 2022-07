Pat Cummins on India Tour: पैट कमिंस की कप्तानी में पहली हार, बोले- भारत दौरे के लिए मिला बहुत बड़ा सबक

Pat Cummins on India Tour: दिसंबर 2021 में, यानी पिछले साल के आखिर में ही तेज गेंदबाज पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम की कप्तानी मिली थी. कमिंस को विकेटकीपर बैटर टिम पेन की जगह कप्तानी सौंपी गई थी. तब कमिंस ने अपनी कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में पहला टेस्ट 9 विकेट से जीता था.

तब से कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 टेस्ट में 5 मैच जीत लिए थे, जबकि तीन ड्रॉ हुए थे. मगर श्रीलंका के खिलाफ अपनी कप्तानी में 9वां टेस्ट खेलते हुए पैट कमिंस को पहली बार हार मिली है. गॉल टेस्ट में श्रीलंका ने पारी और 39 रनों के अंतर से हराया.

इस हार के बाद पैट कमिंस को अगले साल होने वाले भारत दौरे के लिए बहुत बड़ा सबक भी मिला है. यह बात उन्होंने हार के बाद स्वीकार की है. खासकर स्पिन पिचों को लेकर कमिंस को बड़ा सबक मिला है. वह अब अपनी टीम में स्पेशल स्पिनर तैयार करने विचार कर रहे हैं, जिन्हें भारतीय जमीन पर टीम इंडिया के ही खिलाफ उतारा जा सके.

आधी ऑस्ट्रेलियाई टीम को उपमहाद्वीप का अनुभव नहीं

📈 Sri Lanka leapfrog both India and Pakistan

👑 New #1 team in the #WTC23 standings



The race for next year's World Test Championship final is heating up 👇https://t.co/96U2tF0Ffr