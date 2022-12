Pakistan Team Babar Azam: 'बाबर आजम की कप्तानी जीरो, विराट कोहली से तुलना बंद कर दें', अंग्रेजों से हार के बाद भड़के पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज

Pakistan Team Babar Azam: पाकिस्तान क्रिकेट टीम और उनके कप्तान बाबर आजम की इन दिनों हर जगह जमकर आलोचना हो रही है. खासकर अपने देश में फैन्स के साथ दिग्गजों ने भी पाकिस्तान टीम के प्रदर्शन की जमकर आलोचना की है. हाल ही में इंग्लैंड टीम ने पाकिस्तान को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है.

पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब उसे अपने ही घर में टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश से हार झेलनी पड़ी है. इसी कड़ी में पूर्व पाकिस्तान स्टार स्पिनर दानिश कनेरिया ने भी पाकिस्तान टीम और बाबर आजम की कप्तानी की जमकर आलोचना की है.

कोहली-रोहित के बराबर यहां कोई नहीं

दानिश ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि बाबर आजम कप्तानी के लायक ही नहीं है, खासकर टेस्ट क्रिकेट में. वह कप्तानी में जीरो है. उसे इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैक्कुलम और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स से सीखना चाहिए थे. विराट कोहली से भी तुलना बंद कर देना चाहिए. पाकिस्तान टीम में ऐसा कोई भी नहीं है, जिसकी तुलना कोहली या रोहित शर्मा से की जा सके.

बाबर कप्तानी के लायक नहीं है

दानिश कनेरिया ने कहा, 'बाबर आजम की कप्तानी जीरो है. वह कप्तान के लायक ही नहीं है. उससे कप्तानी नहीं होती. टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल ही नहीं होती. उसके पास अच्छा मौका था. ब्रैंडन मैक्कुलम आया था. बेन स्टोक्स ने तीन मैचों में कप्तानी की है. सीख ले उससे.'

