Pakistan vs New Zealand Match: पाकिस्तान-न्यूजीलैंड मैच के दौरान सुरक्षा में चूक, मैदान में घुसा लड़का, गार्ड ने जड़े थप्पड़

Pakistan vs New Zealand Match: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इन दिनों पाकिस्तान दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इसी सीरीज के दौरान सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली. दूसरे मैच के दौरान एक फैन नंगे पैर ही मैदान में घुस आया और पाकिस्तान प्लेयर मोहम्मद रिजवान के पास पहुंच गया.

इस लड़के ने खुद को रिजवान का बड़ा फैन बताया है. इस घटना के बाद सिक्योरिटी गार्ड तुरंत मैदान में आए और उन्होंने उस लड़के को कॉलर से पकड़कर मैदान के बाहर किया. अब इसका एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि गार्ड ने उस लड़के को ताबड़तोड़ थप्पड़ भी जड़े.

उस लड़के से दोबारा मिलेंगे रिजवान

मैदान के बाहर ले जाते समय लड़के को मीडिया ने घेर लिया. चलते-चलते उस लड़के ने बताया कि वह रिजवान का बहुत बड़ा फैन है. उसने बताया कि पुलिसवाले नहीं छोड़ रहे हैं. जब पत्रकार ने पूछा कि ख्वाहिश पूरी हुई, तो उसने कहा कि बहुत पूरी हुई. बहुत खुश हूं.

Crazy fan jumped to the ground to give hug muhammad Rizwan in #PakvsNZ 2nd ODI Cricket Match.

A cricket fan was taken into custody for breaching security to meet Pakistani batter Mohammad Rizwan during second ODI against New Zealand in Karachi. pic.twitter.com/5lHLstMz9I