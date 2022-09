Pak Vs SL: 151 की रफ्तार और बिखेर दिए विकेट...पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने फाइनल में उगली आग

एशिया कप-2022 का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया. श्रीलंका यहां 23 रनों से मुकाबला जीतकर चैम्पियन बना. पाकिस्तान ने यहां अपनी बॉलिंग पर भरोसा किया और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ही चुनी. यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, पाकिस्तानी बॉलर्स ने श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया.

पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ ने इस दौरान दमदार बॉलिंग की. साथ ही उन्होंने अपने स्पेल में एक बॉल 151 किमी. की रफ्तार से बॉलिंग की और श्रीलंकाई बल्लेबाज के स्टम्प उड़ा दिए. श्रीलंकाई पारी के छठे ओवर की पहली बॉल पर हारिस रऊफ ने दनुष्का गुनाथालिका को क्लीन बोल्ड कर दिया.

151 किमी. की स्पीड से आई यह बॉल इतनी तेज़ी से स्विंग हुई और स्टम्प में घुस गई कि श्रीलंकाई बल्लेबाज को हवा तक नहीं लगी. हारिस रऊफ की इस तरह की बॉल देखकर कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए और इसे टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन बॉल में से एक करार दी. हारिस रऊफ ने कुल 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए.

पाकिस्तानी बॉलर्स ने तोड़ दी थी श्रीलंकाई टॉप ऑर्डल की कमर



श्रीलंका की टीम जैसे ही बल्लेबाजी करने आई पाकिस्तानी बॉलर्स ने हमला करना शुरू कर दिया. पहले ही ओवर में नसीम शाह की तेज़ स्विंग बॉल ने कुसल मेंडिस को क्लीन बोल्ड किया, वह खाता भी नहीं खोल पाए.

Proper heat by Haris Rauf, 151 kph to cleans up Gunathilaka. pic.twitter.com/zAKX0EoVIV