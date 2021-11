Pak Vs Ban: T20 WC में 'विलेन' बने पाकिस्तान के इस बॉलर का कमाल, बांग्लादेश के खिलाफ बना प्लेयर ऑफ द मैच

टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के बाद तेज गेंदबाज हसन अली पाक फैंस के निशाने पर आ गए थे. हसन ने मैथ्यू वेड का कैच टपका दिया था, जो पाकिस्तान के लिए काफी घातक साबित हुआ. सेमीफाइनल में हार के बाद तो फैंस ने उनकी फैमिली को भी नहीं बख्शा था.

अब वही हसन अली बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में पाक टीम की जीत के हीरो साबित हुए. उन्होंने इस मुकाबले में में 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए. हसन अली ने इस दौरान मोहम्मद नईम, नुरुल हसन और अमिनुल इस्लाम को अपना शिकार बनाया. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

हसन अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'इस अवार्ड को जीतना मेरे लिए काफी सुखद है. टी20 वर्ल्ड कप में मेरा प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं था. एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के तौर पर उतार-चढ़ाव आते रहेंगे. मैं यहां बीपीएल भी खेल चुका हूं. आम तौर पर यह स्लो पिच होती है, जितना आप स्टंप्स में विविधताओं के साथ गेंदबाजी करेंगे, आपको उतनी ही सफलता मिलेगी.'

