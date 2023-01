Shubman Gill India vs Australia: गाबा टेस्ट की वो पारी... जिसने शुभमन गिल के करियर को दी उड़ान

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 19 जनवरी (आज) का दिन काफी खास है. दो साल पहले यानी कि साल 2021 में इसी दिन भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को गाबा टेस्ट मैच में तीन विकेट से हराकर उसका घमंड चूर-चूर कर दिया था. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई जमीं पर टेस्ट सीरीज जीतने में भी कामयाब रही थी. साथ ही लगभग 32 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को गाबा में किसी टीम ने टेस्ट क्रिकेट में पराजित किया था.

भारतीय टीम की गाबा फतह में दो खिलाड़ियों का अहम रोल रहा था. एक थे ओपनर शुभमन गिल और दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत. दोनों खिलाड़ियों की शानदार बैटिंग के चलते ही भारतीय टीम चौथी पारी में 328 रनों का टारगेट हासिल कर मैच जीतने में सफल रही थी. गिल की पारी कुछ ज्यादा ही खास थी क्योंकि उनका वह डेब्यू टेस्ट सीरीज था और वह अपना तीसरा मैच ही खेल रहे थे. गिल ने 91 रनों की पारी खेली थी. इस दौरान उन्होंने 146 गेंदें खेलीं और 8 चौके के अलावा 2 छक्के लगाए.

