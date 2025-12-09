scorecardresearch
 
सनी लियोनी का क्रिकेट से क्या लेना-देना..? अश्विन ने पोस्ट की ये तस्वीर, फैन्स पूछ रहे क्या हो गया

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी की तस्वीर शेयर कर फैन्स को हैरान कर दिया. पोस्ट में एक तरफ सनी की तस्वीर और दूसरी तरफ चेन्नई की Sadhu Street. दिख रही थी. बाद में पता चला कि यह एक चुटीला शाउटआउट था...

अश्विन का पोस्ट तमिलनाडु के ऑलराउंडर सनी संधू के लिए एक मजाकिया शाउटआउट था.
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया पर फैन्स को हैरान कर दिया, जब उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी की तस्वीर अपने  X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर शेयर की. मंगलवार को अश्विन ने दो तस्वीरों का कोलाज पोस्ट किया, जिसमें एक तरफ सनी लियोनी की तस्वीर थी और दूसरी तरफ चेन्नई की Sadhu Street का नजारा. उनके इस पोस्ट को देखकर कई फैन्स हैरान रह गए, जबकि कुछ ने तुरंत समझ लिया कि 37 साल के इस दिग्गज का इरादा क्या था.

असल में माना जा रहा है कि अश्विन का यह पोस्ट तमिलनाडु के ऑलराउंडर सनी संधू को लेकर एक चुटीला शाउटआउट था, जिन्होंने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना T20 डेब्यू किया.

संधू ने सोमवार को सौराष्ट्र के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में मैच विजयी पारी खेली. यह उनके तमिलनाडु के लिए सिर्फ दूसरा मैच था, जिसमें उन्होंने 9 गेंदों में 30 रन बनाए और साई सुदर्शन (101*, 55 गेंदों में) के साथ 37 रनों की अहम साझेदारी निभाई, जिससे उनकी टीम ने जीत हासिल की.

फैन्स के अनुसार, अश्विन का यह पोस्ट 22 साल के ऑलराउंडर सनी संधू के लिए था. सनी संधू ने आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन के लिए नामांकन किया है और अश्विन के पोस्ट के बाद उनकी मांग बढ़ सकती है. उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा गया है.

