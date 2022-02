BCCI तैयार कर रहा क्रिकेट का नया हब, सौरव गांगुली-जय शाह ने रखी नई NCA की नींव

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) बेंगलुरु में अपना नई नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) खोलने जा रहा है. सोमवार को बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह और NCA डायरेक्टर वीवीएस लक्ष्मण की मौजूदगी में इसकी नींव रखी गई है.



अभी भी बेंगलुरु में ही नेशनल क्रिकेट अकादमी है, लेकिन अब इसे नया और भव्य रूप दिया जा रहा है. जय शाह ने सोमवार को ट्वीट किया कि बीसीसीआई के नए एनसीए की नींव रखी गई है. हमारा विजन है कि एक ऐसा सेंटर तैयार किया जाए, जहां टैलेंट को निखारा जाए और क्रिकेट इकोसिस्टम बने.



आपको बता दें कि हाल ही में बीसीसीआई ने एनसीए के डायरेक्टर के रूप में पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण की नियुक्ति की थी. वीवीएस लक्ष्मण से पहले राहुल द्रविड़ एनसीए के डायरेक्टर थे, जो इस वक्त टीम इंडिया के कोच हैं.



Laid the foundation stone for @BCCI’s new NCA. It is our collective vision to have a Centre of Excellence which nurtures talent and supports the cricket ecosystem in 🇮🇳. Jai Hind! @SGanguly99 @ThakurArunS @ShuklaRajiv @VVSLaxman281 pic.twitter.com/0EMzssMJIe