जिम्बाब्वे ने सुपर ओवर में PAK को किया चित, विलियम्स-मुजरबानी चमके

सीन विलियम्स के नाबाद शतक के बाद तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी की धारदार गेंदबाजी से जिम्बाब्वे ने मंगलवार को तीसरे और अंतिम वनडे में पाकिस्तान को सुपर ओवर में हरा दिया. पाकिस्तान की टीम हालांकि 2-1 से सीरीज जीतने में सफल रही.

मुजरबानी ने सुपर ओवर में शानदार गेंदबाजी की, जिससे इफ्तिकार अहमद और खुशदिल शाह के विकेट गंवाने वाला पाकिस्तान 2 रन ही बना पाया. जिसके बाद टेलर और रजा ने शाहीन शाह आफरीदी की तीसरी गेंद पर ही अपनी टीम को जीत दिला दी.

यह सीरीज विश्व कप सुपर लीग का हिस्सा थी, जिससे पाकिस्तान ने दो जीत से 20, जबकि जिम्बाब्वे ने एक जीत से 10 अंक हासिल किए.

🇿🇼 Zimbabwe 278/6

🇵🇰 Pakistan 278/9

SCORES TIED.



So, we've got the first Super Over of the @cricketworldcup Super League!



Who's going to grab the win? pic.twitter.com/EMKZ8HuBog