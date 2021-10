प्लेऑफ से चूकी मुंबई इंडियंस, लेकिन T20 WC से पहले टीम इंडिया के लिए आई अच्छी खबर!

Mumbai Indians: आईपीएल 2021 के आखिरी लीग मुंकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को मात दी, लेकिन वह इस बार प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने से चूक गई. 2018 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, जब मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में नहीं पहुंची है. खास बात ये भी है कि पिछले दोनों आईपीएल की चैम्पियन रोहित शर्मा की टीम ही थी. मुंबई इंडियंस इस बार आईपीएल से भले ही बाहर हो गई हो, लेकिन इसमें भी टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर छुपी है.



ईशान-सूर्या का फॉर्म में आना राहत की खबर!



दरअसल, आईपीएल के तुरंत बाद ही टी-20 वर्ल्ड कप शुरू होना है. ऐसे में टीम इंडिया के खिलाड़ी वहां से ही अपने मिशन में जुट जाएंगे. मुंबई इंडियंस के कई खिलाड़ी ऐसे हैं, जो भारतीय टीम के स्क्वॉड का हिस्सा हैं, इनमें रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, राहुल चाहर, जसप्रीत बुमराह का नाम शामिल है.



आईपीएल का दूसरा हिस्सा जब शुरू हुआ तब सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन खराब फॉर्म में थे, हार्दिक पंड्या की चोट चिंता का विषय थी. लेकिन आईपीएल के आखिरी मैचों में ये तीनों ही अच्छे टच में दिखे.

