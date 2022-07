Deepak Chahar: महेंद्र सिंह धोनी का धुरंधर 6 महीने बाद मैदान में लौटेगा, जिम्बाब्वे दौरे से कर सकता है वापसी

Deepak Chahar: भारतीय क्रिकेट और आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) फैन्स के लिए एक खुशखबरी सामने आई है. महेंद्र सिंह धोनी का धुरंधर कहे जाने वाले तेज गेंदबाज दीपक चाहर अब फिट हो गए हैं. वह करीब 6 महीने बाद टीम इंडिया में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. बता दें कि दीपक अगले महीने होने वाले जिम्बाब्वे दौरे से वापसी कर सकते हैं.

दरअसल, यह जानकारी अमित मिश्रा ने दी है. उन्होंने दीपक के साथ वाली अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं. इसके साथ ही अमित मिश्रा ने अपनी पोस्ट के जरिए बताया है कि दीपक अब पूरी तरह फिट हो गए हैं और मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं.

अमित मिश्रा ने फोटो शेयर करने के साथ ही अपनी पोस्ट में लिखा- सीएसके फैन्स के लिए एक अच्छी खबर आई है... वह पूरी तरह फिट है और बहुत ही जल्द टीम इंडिया के साथ चेन्नई टीम में भी खेलने के लिए तैयार होगा. दीपक चाहर को बधाई.

आईपीएल भी नहीं खेल सके थे दीपक

बता दें कि दीपक ने आखिरी बार इसी साल फरवरी में वेस्टइंडीज के लिए घरेलू टी20 सीरीज खेली थी. उसी दौरान दीपक को हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. इसके बाद वह बेंगलुरु स्थिति एनसीए में रिहैब के लिए गए थे. उसी दौरान उनकी पीठ में भी चोट लग गई थी. यही वजह भी थी कि वह आईपीएल 2022 सीजन भी नहीं खेल सके थे. चेन्नई टीम ने नीलामी में 14 करोड़ रुपये बोली लगाकर दीपक को खरीदा था.

Good news for CSK’ fans.. 😉



He is fit and very soon will be ready for team India and CSK. Wishing you all the very best @deepak_chahar9. ♥️👍 pic.twitter.com/GkL7uDh4dI