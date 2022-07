MS Dhoni and Saif Ali Khan: क्रिकेट और बॉलीवुड के दो नवाब एक साथ, मैदान के बाहर महेंद्र सिंह धोनी और सैफ अली खान का दिखा जलवा

MS Dhoni and Saif Ali Khan: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच मंगलवार (12 जुलाई) को लंदन के ओवल में वनडे मैच खेला गया. मैदान के अंदर भारतीय खिलाड़ी छाए रहे और उन्होंने इंग्लैंड को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी. इसी के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने 1-0 की बढ़त बना ली.

वहीं, मैदान के बाहर स्टैंड में क्रिकेट और बॉलीवुड के दो नवाबों ने जलवा बिखेरे रखा. इनमें पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और दूसरे बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान हैं. यह दोनों ही अपने परिवार के साथ लंदन पहुंचे और मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहे.

धोनी और सैफ के साथ गॉर्डन की फोटो वायरल

Latest click of MS Dhoni with Former West Indies cricketer Gordon Greenidge and Saif Ali khan.😇♥️#MSDhoni pic.twitter.com/xqKGld522u