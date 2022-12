India vs Bangladesh 1st Test: बांग्लादेश पर टूटा सिराज-कुलदीप का कहर, भारतीय टीम खिलाएगी फॉलोऑन?

India vs Bangladesh 1st Test: भारतीय टीम और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. पहला मुकाबला चटगांव में खेला जा रहा है, जिसके दूसरे दिन (15 दिसंबर) भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और स्पिनर कुलदीप यादव की कहर बरपाती गेंदबाजी देखने को मिली है. इसके बदौलत टीम इंडिया ने बांग्लादेश पर शिकंजा कस लिया है.

दरअसल, मैच में भारतीय टीम ने पहली पारी में 404 रन बनाए, जिसमें चेतेश्वर पुजारा ने 90, श्रेयस अय्यर ने 86, रविचंद्रन अश्विन ने 58, ऋषभ पंत ने 46 और कुलदीप यादव ने 40 रन बनाए. इसके बाद जब बांग्लादेश टीम पहली पारी में बैटिंग करने उतरी, तो भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया.

बांग्लादेश पर मंडराया फॉलोऑन का खतरा

भारतीय गेंदबाजों की धारदार बॉलिंग के सामने बांग्लादेश टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 8 विकेट पर 133 रन बनाए. टीम के लिए मुश्फिकुर रहीम ने 28, जाकिर हसन ने 20 और लिटन दास ने 24 रन बनाए. इनके अलावा कोई बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा नहीं छू सका.

टीम इंडिया ने अब भी बांग्लादेश के खिलाफ 271 रनों की बढ़त बना रखी है. अब बांग्लादेश टीम पर फॉलोऑन का खतरा भी मंडरा रहा है. फॉलोऑन बचाने के लिए अब बांग्लादेश को 72 रन और बनाने हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज 16 और इबादत हुसैन 13 रन बनाकर नाबाद हैं. बांग्लादेश की इतनी बुरी हालत करने में सिराज और कुलदीप की अहम भूमिका है.

That's Stumps on Day 2 of the first #BANvIND Test!



A dominating show with the ball by #TeamIndia! 👍👍



4⃣ wickets for @imkuldeep18

3⃣ wickets for @mdsirajofficial

1⃣ wicket for @y_umesh



Scorecard ▶️ https://t.co/CVZ44NpS5m pic.twitter.com/SkqzNIqlSj