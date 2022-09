Team India For T20 World Cup: 'मैं हैरान हूं...', टी-20 वर्ल्डकप टीम में इन प्लेयर्स के ना होने पर भड़के मोहम्मद अजहरुद्दीन

टी-20 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है और इसमें कोई भी चौंकाने वाला नाम सामने नहीं आया है. टीम पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन आ रहे हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन इससे नाखुश नज़र आए हैं. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने श्रेयस अय्यर और मोहम्मद शमी को टीम में शामिल किए जाने की मांग की है.



बीसीसीआई द्वारा सोमवार को टी-20 वर्ल्डकप की टीम का ऐलान किया गया, जिसके बाद अजहरुद्दीन ने ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि मेन स्क्वॉड से श्रेयस अय्यर और मोहम्मद शमी को बाहर करने पर हैरान हूं. पूर्व कप्तान ने कहा कि दीपक हुड्डा की जगह श्रेयस अय्यर और हर्षल पटेल की जगह मोहम्मद शमी को शामिल किया जाना चाहिए था.



Shreyas Iyer instead of Deepak Hooda and Md. Shami in the place of Harshal Patel would be my choice.