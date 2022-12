Ind Vs Ban 2nd ODI: रोहित ने पलट ही दिया था मैच, सिराज की इस गलती से जीतते-जीतते रह गई टीम इंडिया!

बांग्लादेश ने बुधवार को टीम इंडिया को दूसरे वनडे में 5 रनों से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है. 3 मैच की सीरीज में टीम इंडिया 0-2 से पीछे चल रही है. भारतीय टीम दूसरे वनडे में पूरी तरह से बैकफुट पर नज़र आई, मैच पूरी तरह से हाथ से निकल चुका था लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने चोट के बावजूद अंत में कमाल दिखाया और करीब तक पहुंच पाए.



एक वक्त पर ऐसा लगा कि शायद रोहित शर्मा चमत्कार करेंगे और जीत दिला देंगे. लेकिन यहां मोहम्मद सिराज की 12 बॉल टीम इंडिया को भारी पड़ गई, जो अंत में रोहित शर्मा को स्ट्राइक देने में नाकाम रहे और फिर टीम इंडिया अंत तक पहुंचने के बाद भी मैच हार गई.

क्लिक करें: अंगूठे में चोट लिए आखिर तक लड़ते रहे रोहित, इमोशनल हुईं वाइफ रितिका, लिखा- I Love You...



कैसे पलट गया मैच?

टीम इंडिया को आखिरी 5 ओवर में 59 रनों की जरूरत थी, इस बीच दीपक चाहर आउट हुए और चोटिल रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मोहम्मद सिराज आए. जब चार ओवर बचे तब टीम इंडिया को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी, लेकिन यहां पर ही टीम इंडिया से गड़बड़ हो गई.



भारत की पारी के 47वें और 48वें ओवर में टीम इंडिया सिर्फ 1 ही रन बना पाई. यहां पर ही भारत के हाथ से मैच निकल गया, भारत को 4 ओवर में जीत के लिए 41 रन चाहिए थे और फिर 2 ओवर में 40 रनों की जरूरत पड़ी.



इन दो ओवर्स में अधिकतर बॉल मोहम्मद सिराज ने खेलीं, वह यहां रोहित शर्मा को स्ट्राइक देने में नाकाम साबित हुए. मोहम्मद सिराज ने कुल 12 बॉल खेलीं, जिनमें वह 2 ही रन बना पाए. भारत ने संकट के वक्त में 47वें ओवर में 1 रन बनाया, जबकि 48वां ओवर मेडन चला गया.



