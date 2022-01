Big Bash League: BBL में PAK बॉलर का धमाका, डेब्यू के पहले ही ओवर में लिए 3 विकेट, Video

Big Bash League: बिग बैश लीग (BBL) के 11वें सीजन में रोमांचक मुकाबलों का दौर जारी है. लीग के 32वें मुकाबले में रविवार को सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. सिडनी में खेले गए मुकाबले में पाक के तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन का जलवा देखने को मिला है.

बीबीएल में अपना डेब्यू मैच खेल रहे हसनैन ने अपने पहले ही ओवर में एडिलेड स्ट्राइकर्स के शुरुआती तीन विकेट झटक लिए. ओवर की दूसरी गेंद पर हसनैन ने मैथ्यू शॉर्ट (13) को डेनियल सैम्स के हाथों कैच आउट करा दिया. फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने दूसरे ओपनर जेक वेदराल्ड (10) को ए्क बेहतरीन गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया.

नए बल्लेबाज जोनाथन वेल्स ने अगली गेंद को किसी तरह खेलकर हसनैन को हैट्रिक लेने से वंचित कर दिया. लेकिन ओवर की पांचवीं गेंद पर वेल्स भी पवेलियन लौट गए. उन्हें हसनैन ने बेन कटिंग के हाथों कैच आउट कराया. हसनैन के ओवर की आखिरी गेंद पर कोई रन बना और हसनैन का यह ओवर ट्रिपल विकेट मेडन रहा.

Mohammad Hasnain is rapid!



His first BBL over is a TRIPLE WICKET MAIDEN 🔥#BBL11 pic.twitter.com/ZhNZ1V6mCW