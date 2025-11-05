scorecardresearch
 

भारत के ‘मिस्ट्री स्पिनर’ से हिल गया ऑस्ट्रेलिया, मैथ्यू शॉर्ट बोले- वरुण चक्रवर्ती सबसे मुश्किल गेंदबाज

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट ने भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को सबसे मुश्किल गेंदबाज करार दिया है. उन्होंने कहा कि वरुण के भ्रामक टर्न को समझना आसान नहीं है, खासकर जब ऑस्ट्रेलियाई पिचें स्पिनरों के लिए मददगार नहीं होतीं.

ऑस्ट्रेलिया के लिए पहेली बने वरुण चक्रवर्ती. (Photo, AFP)
ऑस्ट्रेलिया के लिए पहेली बने वरुण चक्रवर्ती. (Photo, AFP)

ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट ने भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को लेकर कहा कि वो ऐसे गेंदबाज हैं, जिन पर नजर रखना बेहद जरूरी है. मौजूदा टी20 सीरीज में जहां भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और युवा हर्षित राणा ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर असर नहीं दिखा सके, वहीं वरुण ने अपने अंदाज में ढलते हुए विकेट निकालने का तरीका खोज लिया है. उन्होंने अब तक 4 विकेट चटकाए हैं और सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के नाथन एलिस (6) के बाद दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं.

तीन मैचों के बाद सीरीज 1-1 से बराबर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में थोड़ा कमजोर नजर आ रही है. गुरुवार को चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले शॉर्ट ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वरुण की गेंदबाजी पर काफी वीडियो फुटेज देखी है. उन्होंने कहा, 'वो मुश्किल हैं क्योंकि वो तेज गेंदबाजी करते हैं और गेंद को ज्यादा समय हवा में नहीं रहने देते. भारत या श्रीलंका जैसी जगहों पर, जहां पिचें स्पिनरों की मदद करती हैं, वहां वो और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं.'

मैथ्यू शॉर्ट फिलहाल मध्यक्रम में खेलने की भूमिका निभा रहे हैं, जहां कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेंविस हेड ओपनिंग करते हैं और जोश इंग्लिस तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं. शॉर्ट अब 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए ऑफ-स्पिन गेंदबाजी का योगदान भी दे रहे हैं.

उन्होंने कहा, 'जब आप ओपनिंग करते हैं तो 20 ओवर आपके पास होते हैं, लेकिन मिडल ऑर्डर में आते ही आपको पहले ही गेंद से रन बनाना पड़ता है. मैं उसी के मुताबिक अपनी मानसिकता पर काम कर रहा हूं.'

शॉर्ट ने माना कि ग्लेन मैक्सवेल और टिम डेविड जैसे पावर हिटर खिलाड़ियों के बीच जगह बनाना आसान नहीं होगा. उन्होंने कहा, 'भारत या श्रीलंका जैसी परिस्थितियों में खेलने का अनुभव रखने वाले इन खिलाड़ियों के सामने जगह पाना चुनौती होगी. मुझे अपने खेल, खासतौर पर स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी में और सुधार करना होगा.'

मैथ्यू शॉर्ट का यह बयान न सिर्फ वरुण चक्रवर्ती की काबिलियत को दर्शाता है, बल्कि इस बात का संकेत भी देता है कि भारत के स्पिनर आने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में विपक्षियों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं.

---- समाप्त ----
